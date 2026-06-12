Der Eunuch und die DirneJetzt kostenlos streamen
Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 12: Der Eunuch und die Dirne
22 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Maomao wird aus dem Inneren Palast entlassen und kehrt nach Hause zurück. Nun bleibt ihr nichts anderes übrig, als im Bordell zu arbeiten. Auf einem Bankett im Haus eines Adligen trifft sie zufällig auf Jinshi ...
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN