Staffel 1Folge 10vom 20.04.2025
Der menschliche S'moreJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 10: Der menschliche S'more
22 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 6
Billy hofft, dass sein neuer Kumpel Steve der T-Force beitreten kann. Phoebe und Max ziehen es zwar in Betracht, finden aber heraus, dass seine einzige Kraft ist, Marshmallows zu rösten. Nachdem sie ihn ablehnen, wird Steve böse und schwört Rache.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon