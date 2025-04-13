Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 13.04.2025
Cherry Bad Things

Cherry Bad ThingsJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 6: Cherry Bad Things

21 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 6

Beim Besuch der Thundermans stellt sich heraus, dass Cherry immer noch ihre Superkräfte hat. Sie verspricht, sie am Ende des Tages abzugeben. Als ihre Kräfte versagen, geraten alle in Gefahr. Max hat viel Spaß mit Jinx, was Colosso nicht gefällt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Thundermans: Undercover
Nickelodeon

Die Thundermans: Undercover

Alle 2 Staffeln und Folgen