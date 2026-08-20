Training mit Polarfuchs CocoJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 20.08.2026: Training mit Polarfuchs Coco
46 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Im Tiergarten Kleve wird Schafbock Oreon professionell entmannt. Außerdem wirft Tierarzt Martin Polotzek einen Blick auf den Polarfuchs Coco, der sich von einer Lungenentzündung erholt. Doc Dreesen und sein Partner Klaus sind heute unter anderem mit dem TieMo unterwegs - eine echte Herzensangelegenheit für alle Beteiligten. Auf Sylt kümmert sich Tierärztin Stephanie Petersen um Ratte Biene, die eine Tumor-OP hinter sich bringen musste und heute ihre Artgenossen begleitet.
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Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1