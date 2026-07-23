Zu Besuch auf dem Gnadenhof "Eselpark Zons"Jetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 23.07.2026: Zu Besuch auf dem Gnadenhof "Eselpark Zons"
46 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 6
Süße Tiere im Überfluss: Tierärztin Ilka Brummenbaum hilft auf dem Gnadenhof "Eselpark Zons" bei Pony, Esel und Hahn aus. Dabei übersehen ihre geschulten Augen nichts. Dr. Herbert Dreesen nimmt Hündin Luna unter die Lupe. Was ist der Grund für die Luftnot des Mischlings? Tierarzt Sebastian Jonigkeit kontrolliert Hündin Mei-Lee nach einer großen OP. Ist alles gut verlaufen?
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Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1