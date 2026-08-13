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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Hai-Alarm auf Teneriffa

SAT.1 GOLDFolge vom 13.08.2026
Hai-Alarm auf Teneriffa

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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 13.08.2026: Hai-Alarm auf Teneriffa

46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Im Loro Parque auf Teneriffa gibt es Zebrahai-Nachwuchs: Ist mit dem Ei alles in Ordnung? Im bergischen Land geht Dr. Herbert Dreesen den Symptomen von Hündin Mila auf den Grund. Warum frisst der Chihuahua-Zwergspitz nicht mehr? Tierärztin Ilka Brummenbaum bekommt es in Siegburg mit Dogge Bella zu tun und wendet bei ihr Akkupunktur-Therapie an.

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