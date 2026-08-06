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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Untersuchung bei Baumstachler-Jungtier Becks

SAT.1 GOLDFolge vom 06.08.2026
Untersuchung bei Baumstachler-Jungtier Becks

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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 06.08.2026: Untersuchung bei Baumstachler-Jungtier Becks

45 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Im Tierpark Kleve ist Feingefühl gefragt: Baumstachler-Jungtier Becks wird von Tierarzt Martin Polotzek grundlegend untersucht. Bei Tierärztin Patrizia Marcol in Witten ist eine Familie mit Hund Kalle zu Gast. Die Kontrolle nach Kalles großer Zahn-OP steht an. Dr. Herbert Dreesen kümmert sich im bergischen Land um Huhn Nera. Wo liegt die Ursache von Neras Durchfall?

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