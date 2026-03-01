Downton Abbey
Folge 2: Hoffnung für Mary
53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Auch zuhause ist in Kriegszeiten der ganze Einsatz von Downton Abbey gefordert. Das Anwesen wird zum Lazarett für schwer verwundete Offiziere umgestaltet. Dies sorgt für allerlei Unmut unter den Bediensteten. Anna hat für so etwas keinen Kopf. Sie kämpft immer noch mit ihren Gefühlen zu Mr. Bates, der Downton Abbey verlassen musste.
