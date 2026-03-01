Downton Abbey
Folge 7: Das Wunder
54 Min.Folge vom 01.03.2026
Oberflächlich kehrt in Downton Abbey nach dem Ende des Krieges wieder die alte Ordnung ein. Doch hinter den Kulissen haben die schweren Zeiten ihre Spuren hinterlassen. Matthew genest immer mehr und bereut seine Entscheidung bezüglich Lavinia.
