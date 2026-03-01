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Downton Abbey

Am Abgrund

NBCUniversalStaffel 2Folge 8vom 01.03.2026
Am Abgrund

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Downton Abbey

Folge 8: Am Abgrund

68 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Lord Robert Crawley erfährt von den Heiratsplänen seiner Tochter Sybil mit seinem Chauffeur Tom - eine Nachricht, die er nicht gut verkraftet. Doch eine Tragödie überschattet alles: Lavinia stirbt in Downton Abbey an der Spanischen Grippe.

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