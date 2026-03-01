Downton Abbey
Folge 5: Bis dass der Tod ...
54 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Ein weiterer Front-Einsatz fordert einen hohen Tribut von Matthew: Schwer verletzt kehrt er nach Downton Abbey zurück. Seine Verlobte Lavinia und Mary kümmern sich beide um ihn. Letztlich trennt sich Matthew aber aus Scham vor seinen Verletzungen von Lavinia. Doch Matthew überlebt. Ein Glück, dass der ebenfalls verwundete William nicht hat. An seinem Sterbebett gibt ihm Daisy das Ja-Wort, weniger aus Liebe, denn aus Mitgefühl.
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved