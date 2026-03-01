Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 2Folge 5vom 01.03.2026
Folge 5: Bis dass der Tod ...

54 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Ein weiterer Front-Einsatz fordert einen hohen Tribut von Matthew: Schwer verletzt kehrt er nach Downton Abbey zurück. Seine Verlobte Lavinia und Mary kümmern sich beide um ihn. Letztlich trennt sich Matthew aber aus Scham vor seinen Verletzungen von Lavinia. Doch Matthew überlebt. Ein Glück, dass der ebenfalls verwundete William nicht hat. An seinem Sterbebett gibt ihm Daisy das Ja-Wort, weniger aus Liebe, denn aus Mitgefühl.

