Downton Abbey
Folge 6: Verwirrung der Gefühle
54 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Downton Abbey wird von der Vergangenheit eingeholt: Ein schwer im Gesicht verwundeter Major behauptet, der angeblich bei dem Untergang der Titanic ertrunkene Erbe zu sein. Dies stellt die gesamte Familie und ihre Gefühle auf den Kopf. Gute Laune verbreitet aber eine große Nachricht: Der Krieg ist zu Ende!
