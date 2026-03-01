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Downton Abbey

Ein Antrag aus Liebe

NBCUniversalStaffel 2Folge 9vom 01.03.2026
Ein Antrag aus Liebe

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Downton Abbey

Folge 9: Ein Antrag aus Liebe

93 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Nach seiner Verhaftung wegen Mordverdacht beginnt für Mr. Bates der Prozess. Anna besucht ihn regelmäßig im Gefängnis und spricht ihm Mut zu. Derweil steht in Downton Abbey die große Weihnachtsfeier an. Das gesamte Anwesen wird festlich geschmückt und die ersten Gäste sind bereits eingetroffen.

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