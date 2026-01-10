Dr. House
Folge 13: Vaterfluch
42 Min.Ab 12
Als der zwölfjährige Gabe mit Fieber und Husten ins Krankenhaus eingeliefert wird, geht House zunächst von Pneumonie aus. Ein eigenartiger Ausschlag weckt schließlich sein Interesse. Chase nimmt das Clubhaus von Gabes Clique unter die Lupe. Schon bald sieht alles nach einer Infektion mit Anthrax aus. Chase hat unterdessen auch an privater Front zu kämpfen: Sein Vater besucht ihn im Krankenhaus und mischt sich dank House in den aktuellen Fall ein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
