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Dr. House

Fremd - und nicht gut gegangen

sixxStaffel 1Folge 7vom 25.03.2025
Fremd - und nicht gut gegangen

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Dr. House

Folge 7: Fremd - und nicht gut gegangen

43 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Elise Snow schläft durchschnittlich 18 Stunden am Tag und zeigt sich ungewöhnlich reizbar. House tippt zunächst auf Depression und weigert sich, den Fall genauer zu analysieren. Doch Cameron zeigt sich hartnäckig und besteht auf weitere Untersuchungen. Neben psychischen Problemen kann auch bald Krebs ausgeschlossen werden. Der nächste Verdacht des Teams fällt auf die Afrikanische Schlafkrankheit ...

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