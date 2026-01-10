Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Geiz ist Gift

sixxStaffel 1Folge 8
Geiz ist Gift

Geiz ist GiftJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 8: Geiz ist Gift

43 Min.Ab 12

Der Highschool-Schüler Matt Davis bricht während einer Prüfung zusammen. Foreman präsentiert House den Fall - dieser tippt auf Drogenmissbrauch. Er schickt Cameron und Foreman los, um das Zimmer des Jungen zu untersuchen. In der Küche finden die beiden kontaminierte Tomatensoße, doch die inzwischen eingetretenen Krampfanfälle des Patienten deuten eher auf eine Vergiftung durch Pestizide hin. Wenig später wird ein weiterer Junge mit denselben Symptomen eingeliefert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen