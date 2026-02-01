Dr. House
Folge 4: Nichts hilft
42 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
House schaut gerade seine Lieblingsseifenoper, als er ein Gespräch zwischen zwei Ärzten mitbekommt. Es geht um ein neugeborenes Baby, das plötzlich einen Anfall bekommen hat. House erscheint der Fall interessant genug, um sich näher damit auseinanderzusetzen. Wenig später weist ein weiteres Baby auf der Endbindungsstation ähnliche Symptome auf. House ist davon überzeugt, dass es sich um eine Epidemie handelt ...
