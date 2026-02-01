Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nichts hilft

Staffel 1Folge 4vom 04.02.2026
Folge 4: Nichts hilft

42 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

House schaut gerade seine Lieblingsseifenoper, als er ein Gespräch zwischen zwei Ärzten mitbekommt. Es geht um ein neugeborenes Baby, das plötzlich einen Anfall bekommen hat. House erscheint der Fall interessant genug, um sich näher damit auseinanderzusetzen. Wenig später weist ein weiteres Baby auf der Endbindungsstation ähnliche Symptome auf. House ist davon überzeugt, dass es sich um eine Epidemie handelt ...

