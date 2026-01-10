Dr. House
Folge 19: Epidemie
43 Min.Ab 12
Während eines Turmspring-Wettbewerbs verliert einer der Punktrichter plötzlich das Bewusstsein. Es stellt sich heraus, dass der Mann an Hirnhautentzündung erkrankt ist. Als Folge müssen alle 2.500 Zuschauer des Wettbewerbs auf Symptome untersucht werden. Auch die zwölfjährige Turmspringerin Mary findet sich im Krankenhaus wieder. House ist davon überzeugt, dass ihre Symptome nicht mit Hirnhautentzündung übereinstimmen. Schon bald erleidet Mary einen schweren Anfall ...
