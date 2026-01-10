Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

sixxStaffel 1Folge 18
Folge 18: Verluste

43 Min.Ab 12

Die schwangere Naomi verliert während einer Autofahrt für einen Moment das Bewusstsein. Bei der darauffolgenden Polizeikontrolle bricht sie zusammen und landet schließlich in House' Abteilung. Da Naomi bereits drei Babys verloren hat, liegt eine weitere Fehlgeburt nahe ... Während House sich seinen Träumereien hingibt, bahnt sich eine weitere Hiobsbotschaft an: Nach seiner "misslungenen" Rede beim Ärztekongress, setzt sich Vogler dafür ein, dass House gefeuert wird ...

