Dr. House
Folge 16: Schönheitsirreale
43 Min.Ab 16
Jessica, ein kleines übergewichtiges Mädchen, verspürt beim Seilspringen plötzlich Schmerzen im Arm und in der Brust. Schnell ist klar, dass das Mädchen einen Herzanfall erlitten hat. Doch die Ursache für den Infarkt ist nicht so offensichtlich, wie es auf den ersten Blick scheint ... Vogler versucht House indes weiterhin zu zwingen, einen seiner Mitarbeiter zu entlassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren