Drei Beine

sixxStaffel 1Folge 21
Drei BeineJetzt kostenlos streamen

Folge 21: Drei Beine

43 Min.Ab 12

House wird im Krankenhaus von seiner Exfreundin Stacy Warner überrascht. Ihr Ehemann leidet unter unerklärlichen Symptomen, Stacy weiß nicht mehr weiter. Sie bittet House um Hilfe ... Cuddy verdonnert House zu einem Vortrag vor einer Gruppe junger Medizinstudenten. Widerwillig nimmt sich House der Aufgabe an - und erteilt den Anfängern eine Lektion, die sie nie wieder vergessen werden ...

