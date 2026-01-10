Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 11
Folge 11: Ihr Kinderlein kommet

43 Min.Ab 12

Die übergewichtige Schülerin Natalie bricht während einer Weihnachtsaufführung zusammen. In der Klinik wird Leberversagen diagnostiziert. House und sein Team finden heraus, dass Natalies Mitschüler ihr halluzinogene Pilze gegeben hatten. Doch ihre Erkrankung erweist sich als komplizierter ... House bemerkt unterdessen, dass sich Cuddy ganz besonders für Natalie interessiert, während der ewige Grantler selbst versucht, netter zu seinen Patienten zu sein.

