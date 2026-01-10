Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Wenn die Katze kommt ...

sixxStaffel 5Folge 18
Wenn die Katze kommt ...

Wenn die Katze kommt ...Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 18: Wenn die Katze kommt ...

43 Min.Ab 16

In dem Altenheim, in dem Pflegerin Morgan arbeitet, lebt eine Katze, die oft bei Menschen schläft, die kurz darauf sterben. Als sich das Tier eines Tages zu ihr legt, lässt sie sich unter einem Vorwand in die Klinik einliefern. Dort soll House herausfinden, an welcher tödlichen Krankheit sie leidet. Der zynische Arzt hält jedoch Morgans Aberglauben für behandlungsbedürftig, und will die Hellsichtigkeit der Katze widerlegen - bis die Patientin tatsächlich ernsthaft krank wird.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen