Dr. House
Folge 6: Endlich Mutter?
43 Min.Ab 12
Der alleinerziehende Vater Jerry wird ins Princeton Plainsboro eingeliefert, da er unter unerklärlichen Erinnerungslücken leidet. Foreman findet heraus, dass der Mann schlafwandelt. Als Dreizehn und Taub ihm während der nächsten Phasen folgen, beobachten sie, wie Jerry während eines Blackouts Kokain kauft. Das Team scheint der Lösung des Problems auf der Spur, doch da verschlechtert sich der Zustand des Patienten. Derweil erfährt Cuddy, dass sie schwanger ist.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
