Spielregeln des Gemeinwohls

sixxStaffel 5Folge 14
Folge 14: Spielregeln des Gemeinwohls

43 Min.Ab 12

Die bekannte Krebsspezialistin Dana Miller, die kurz vor ihrem großen Durchbruch in der Forschung ihre Karriere beendete, wird als Notfall eingeliefert. Die Ärzte vermuten, dass ein Problem mit ihrer Lunge Schuld an ihrem Zusammenbruch war. Doch dann füllt sich der Bauch der Patientin mit Blut, das aus der Leber stammt. Derweil denkt sich Cuddy immer neue Gemeinheiten aus, sich an House zu rächen. Sie ist sauer, weil er verhindert, dass sie zu Hause bei ihrem Baby sein kann.

