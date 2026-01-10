Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Eingeschlossen

sixxStaffel 5Folge 19
Eingeschlossen

EingeschlossenJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 19: Eingeschlossen

43 Min.Ab 16

Nach einem Unfall mit dem Motorrad liegt House im Middletown General Hospital. Er erwacht neben einem Mann, der nach einem Fahrradunfall offenbar hirntot ist. House erkennt jedoch schnell, dass er am Locked-in-Syndrom leidet, also bei vollem Bewusstsein in seinem gelähmten Körper gefangen ist. Der geniale Diagnostiker kann sich mit dem Mann, Lee, mittels Zwinkern verständigen und lässt ihn ins Princeton Plainsboro überführen. Doch nach einer OP, reagieren Lees Augen nicht mehr.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen