Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Umwege

sixxStaffel 5Folge 13
Umwege

UmwegeJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 13: Umwege

43 Min.Ab 12

Die Sonderschul-Lehrerin Sarah hat Blut gehustet und ist zusammengebrochen. Cameron, die Cuddy als Klinikchefin vertritt, übergibt House den Fall. Während sein Team versucht, die mysteriöse Krankheit der Patientin zu diagnostizieren, hat der geniale Arzt andere Pläne: Er will Cameron auf die Probe stellen und verlangt ihre Einwilligung in eine riskante Behandlung. Cuddy ist zu Hause bei ihrem Adoptivbaby. Sie macht sich Vorwürfe, weil sie noch keine Verbindung zu Rachel spürt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen