Dr. House
Folge 20: Der größte Schritt
43 Min.Ab 16
Eine Frau kollabiert am Sterbebett ihres Mannes. Das Team von House versucht, herauszufinden, was Charlotte Novack fehlt, während es ihrem todkranken Mann Eddie auf mysteriöse Weise immer besser geht. House wundert sich unterdessen, wo Kutner steckt. Der Assistenzarzt ist nicht zur Arbeit erschienen. Als Dreizehn und Foreman bei ihm zu Hause vorbeischauen, finden sie ihn - tot. Ihr Kollege hat sich erschossen. House sucht verzweifelt nach einer Erklärung dafür.
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
