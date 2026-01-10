Dr. House
Folge 21: Kettenglieder
43 Min.Ab 12
Ein junger Umweltaktivist bricht während einer Protestaktion zusammen. Cameron sagt einen Urlaub mit Chase ab, um sicherzugehen, dass sich House des Falls annimmt. Der geniale Diagnostiker und seine Assistenzärzte kümmern sich um Doug, doch seine Symptome sind rätselhaft. Außerdem wundert sich House über Camerons auffallend große Präsenz in seinem Team. Bei Chase sorgt die intensive Beschäftigung mit dem Fall für Eifersucht: Er glaubt, dass seine Freundin in House verliebt ist.
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Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
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