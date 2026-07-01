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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 30.07.2026
Aufbruch nach Westen (1)

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 1: Aufbruch nach Westen (1)

46 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6

Dr. Michaela "Mike" Quinn aus Boston sieht sich gezwungen, sich nach einem neuen Job umzusehen: Nach dem Tod ihres Vaters und der Schließung seiner Arztpraxis will sie niemand mehr einstellen. Notgedrungen zieht sie in die Kleinstadt Colorado Springs - doch deren Einwohner sind skeptisch und lehnen Dr. Quinn ab, haben sie doch allesamt einen männlichen Arzt erwartet.

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