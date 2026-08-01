Staffel 1Folge 12vom 14.08.2026
Die Härte des GesetzesJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 12: Die Härte des Gesetzes
45 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
Der berüchtigte General Custer stürmt das Cheyenne-Dorf von Häuptling Black Kettle. Er will alle Indianer für die Überfälle auf einige Renegaten bestrafen. Unter seinen Opfern ist auch der Medizinmann Cloud Dancing, der den Einwohnern von Colorado Springs im Kampf gegen die Grippe geholfen hat. Dr. Quinn heckt mit Sully eine clevere Befreiungsaktion für den Medizinmann aus.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television