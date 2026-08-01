Staffel 1Folge 7vom 07.08.2026
Das Blaue vom HimmelJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 7: Das Blaue vom Himmel
46 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6
Als der Vater von Matthew, Colleen und Brian in der Kleinstadt auftaucht, ist Dr. Quinn mehr als skeptisch - hat er doch vor einiger Zeit seine Familie im Stich gelassen. Auch dieses Mal verspricht er den Kindern das Blaue vom Himmel, um dann auf ein Neues zu verschwinden. Indes hat Dr. Quinn mit dem Tod eines Patienten zu kämpfen, für den sie sich verantwortlich macht.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television