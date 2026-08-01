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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 12.08.2026
Unter anderen Umständen

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 10: Unter anderen Umständen

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Dr. Quinn staunt nicht schlecht, als sie in der Scheune einen bewaffneten Mann mit einem Säugling entdeckt. Da das Baby krank zu sein scheint, bietet sie den beiden Unterschlupf für die Nacht an. Am nächsten Morgen ist der Eindringling verschwunden, hat jedoch das Kind zurückgelassen. Dr. Quinn tut nun alles in ihrer Macht stehende, um dem Kleinen ein neues Zuhause zu verschaffen, was aufgrund seiner indianischen Abstammung jedoch aussichtslos scheint.

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