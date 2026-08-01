Staffel 1Folge 8vom 10.08.2026
Tödliches WasserJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 8: Tödliches Wasser
45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
In Colorado Springs macht sich Panik breit: Immer mehr Menschen weisen dieselben Krankheitssymptome auf, was Dr. Quinn hellhörig macht und die Wasserquelle der Stadt dahinter vermuten lässt. Tatsächlich zeigt eine Probe an, dass sich Quecksilber im Wasser befindet. Die Ursache dahinter scheint Hardings Erzmühle zu sein - der verbietet jedoch jeglichen Zugang zu seinem Grundstück.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television