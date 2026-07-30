Staffel 1Folge 4vom 04.08.2026
Einer muss nachgebenJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 4: Einer muss nachgeben
46 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Dr. Quinns Mutter Elizabeth kommt aus Boston zu Besuch und könnte über den Lebensstil ihrer Tochter entsetzter nicht sein: Nicht nur lebt und arbeitet sie in primitivsten Verhältnissen, sie hat sich auch noch freiwillig aufgebürdet, für drei Waisenkinder zu sorgen. Nach und nach verbessert sich jedoch die Beziehung der beiden Frauen: Als Dr. Quinn in finanzielle Schwierigkeiten gerät, hilft ihre Mutter gerne aus.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television