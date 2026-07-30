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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 04.08.2026
Einer muss nachgeben

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 4: Einer muss nachgeben

46 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Dr. Quinns Mutter Elizabeth kommt aus Boston zu Besuch und könnte über den Lebensstil ihrer Tochter entsetzter nicht sein: Nicht nur lebt und arbeitet sie in primitivsten Verhältnissen, sie hat sich auch noch freiwillig aufgebürdet, für drei Waisenkinder zu sorgen. Nach und nach verbessert sich jedoch die Beziehung der beiden Frauen: Als Dr. Quinn in finanzielle Schwierigkeiten gerät, hilft ihre Mutter gerne aus.

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