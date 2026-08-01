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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13vom 17.08.2026
Auf Kandidatensuche

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 13: Auf Kandidatensuche

46 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Die Kinder von Dr. Quinn finden es sei höchste Zeit, dass ihre Mama heiratet und machen sich auf die Suche nach geeigneten Kandidaten. Nachdem er einen Kunden mit einem Rasiermesser verletzt hatte und dieser an einer Blutvergiftung starb, ertränkt der Friseur Jake nun seinen Frust in Hochprozentigem. Das bringt ihn mit einer schweren Alkoholvergiftung direkt in die Hände der Ärztin.

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