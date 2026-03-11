Mallorca ruft - Überraschungsauftritt von Rick und Oli P. im MegaparkJetzt ohne Werbung streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 11: Mallorca ruft - Überraschungsauftritt von Rick und Oli P. im Megapark
56 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Aesthetication 2.0: Das gesamte Team wird von den Docs zum Betriebsurlaub nach Mallorca eingeladen. Am Ballermann wartet im Megapark eine spektakuläre Geburtstagsüberraschung für Nick - inklusive Bühnenauftritt mit Rick und Oli. P. Bei Designer Thomas Rath werden Business und Vergnügen verbunden. Doch zwischen Pool, Party und Workshops brechen alte Konflikte auf. Ein Achtsamkeitstraining bringt Ehrlichkeit - aber nicht sofort Frieden.
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH