Höher, schneller, weiter - Rick und Nick bauen ihr Imperium aus
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 12: Höher, schneller, weiter - Rick und Nick bauen ihr Imperium aus
48 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Dr. Rick und Dr. Nick treiben den Ausbau ihres Imperiums voran. Dr. Ricks Flugschein rückt näher und die Idee eines eigenen Firmen-Jets nimmt konkrete Formen an. Indes besucht Dr. Nick seinen alten Freund und Olympiasieger Fabian Hambüchen. Als Rick dazustoßt, wird aus Nostalgie schnell sportlicher Ehrgeiz. In München eröffnen Dr. Rick und Dr. Nick ihre bisher größte Beauty-Klinik. Stars, Sternchen und eine Performance mit DSDS-Gewinner Pietro Lombardi feiern den Erfolg.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH