Chaos statt Luxus-Penthouse - Dr. Nick kommt an seine GrenzenJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 8: Chaos statt Luxus-Penthouse - Dr. Nick kommt an seine Grenzen
45 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
In Dubai wollen Dr. Rick und Dr. Nick mögliche Praxisräume besichtigen, doch Nick fällt krankheitsbedingt aus. Statt Luxus-Penthouse wartet eine chaotische Tour mit Maklerin Jennah, deren Art Nick schnell an seine Grenzen bringt. Eine marode Villa sorgt für Ernüchterung. Später wird es am Pool lebhaft: Influencerin Christina Dimitriou bringt Giuliana Farfalla und Georgina Fleur mit - die Reality-Stars sprechen offen über ihre OP-Wünsche.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: JOKER PICTURES GmbH