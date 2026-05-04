Vegeta wird Schüler? Bezwinge Whis!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 16: Vegeta wird Schüler? Bezwinge Whis!
23 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6
Goku will unbedingt mehr trainieren, um so stark wie Beerus zu werden, aber Chichi verbietet es ihm. Sie will, dass er ein gutes Vorbild für seine Enkeltochter wird und hart arbeitet. Vegeta will hingegen unbedingt Goku übertreffen. Als er vom Training nach Hause zurückkehrt, trifft er dort Whis an ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG