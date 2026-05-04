Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Vegeta wird Schüler? Bezwinge Whis!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 16vom 04.05.2026
Vegeta wird Schüler? Bezwinge Whis!

Vegeta wird Schüler? Bezwinge Whis!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 16: Vegeta wird Schüler? Bezwinge Whis!

23 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6

Goku will unbedingt mehr trainieren, um so stark wie Beerus zu werden, aber Chichi verbietet es ihm. Sie will, dass er ein gutes Vorbild für seine Enkeltochter wird und hart arbeitet. Vegeta will hingegen unbedingt Goku übertreffen. Als er vom Training nach Hause zurückkehrt, trifft er dort Whis an ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen