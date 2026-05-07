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Dragon Ball Super

Körpertausch! Ginyus unerwartete Auferstehung!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 22vom 07.05.2026
Körpertausch! Ginyus unerwartete Auferstehung!

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Dragon Ball Super

Folge 22: Körpertausch! Ginyus unerwartete Auferstehung!

23 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Tagoma ist durch das Spezialtraining mit Freezer enorm stark geworden und steht nun Gohan, Piccolo, Krillin, Muten-Roshi und Tenshinhan gegenüber. Doch dann taucht Gotenks auf und verletzt Tagoma ...

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