Körpertausch! Ginyus unerwartete Auferstehung!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 22: Körpertausch! Ginyus unerwartete Auferstehung!
23 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Tagoma ist durch das Spezialtraining mit Freezer enorm stark geworden und steht nun Gohan, Piccolo, Krillin, Muten-Roshi und Tenshinhan gegenüber. Doch dann taucht Gotenks auf und verletzt Tagoma ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG