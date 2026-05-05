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Dragon Ball Super

Erneute Verzweiflung! Die Auferstehung des bösen Imperators!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 19vom 05.05.2026
Erneute Verzweiflung! Die Auferstehung des bösen Imperators!

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Dragon Ball Super

Folge 19: Erneute Verzweiflung! Die Auferstehung des bösen Imperators!

23 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Sorbet, der Kommandant der Freezer-Armee, ist mit den Nerven am Ende. Seit Freezer vernichtet wurde, revoltieren die Bewohner der von seiner Armee kontrollierten Planeten gegen ihre Besatzer. Sorbet verliert immer mehr Soldaten. Um das drohende Ende der Freezer-Armee abzuwenden, will er einen Weg finden, Freezer wiederzubeleben.

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