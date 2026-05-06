Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Eine Warnung von Jaco! Freezer und seine Soldaten rücken heran!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 20vom 06.05.2026
Eine Warnung von Jaco! Freezer und seine Soldaten rücken heran!

Eine Warnung von Jaco! Freezer und seine Soldaten rücken heran!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 20: Eine Warnung von Jaco! Freezer und seine Soldaten rücken heran!

23 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Freezer wurde mit Hilfe der Dragon Balls wieder zum Leben erweckt. Nun will er sich an den Saiyajin rächen, wegen denen er in der irdischen Hölle furchtbare Qualen erleiden musste. Nachdem er vier Monate lang trainiert hat, um Goku zu übertreffen, macht er sich mit einer tausend Mann starken Armee auf den Weg zur Erde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen