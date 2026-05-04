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Dragon Ball Super

Pans Geburt! Goku macht eine Trainingsreise!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 17vom 04.05.2026
Pans Geburt! Goku macht eine Trainingsreise!

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Dragon Ball Super

Folge 17: Pans Geburt! Goku macht eine Trainingsreise!

23 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6

Goku erfährt, dass Vegeta schon seit einem halben Jahr bei Whis trainiert. Nun will er unbedingt auch bei Whis trainieren. Doch Chichi verbietet ihm, zu trainieren und erst recht an einem anderen Ort. Denn sie möchte, dass Goku fleißig arbeiten geht und seiner Enkelin Pan, die inzwischen geboren wurde, ein guter Großvater ist.

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