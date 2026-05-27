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Dragon Ball Super

Ein Kampf, härter als gedacht! Vegetas Riesenexplosion des Zorns!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 36vom 27.05.2026
Ein Kampf, härter als gedacht! Vegetas Riesenexplosion des Zorns!

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Dragon Ball Super

Folge 36: Ein Kampf, härter als gedacht! Vegetas Riesenexplosion des Zorns!

23 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Vegeta scheint seinen Gegner Magetta unter Kontrolle zu haben. Aber Magetta gibt nicht so schnell auf und schlägt mit voller Kraft zurück. Eine neue Turnierregel besagt, dass der Kampf innerhalb eines Rings ausgetragen werden muss, der noch dazu nicht übertreten werden darf. Doch als Vegeta nur noch versucht, Magettas Attacken abzuwehren, landet sein Fuß plötzlich außerhalb der Markierung. Wird Vegeta nun vom Turnier ausgeschlossen?

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