Ein Kampf, härter als gedacht! Vegetas Riesenexplosion des Zorns!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 36: Ein Kampf, härter als gedacht! Vegetas Riesenexplosion des Zorns!
23 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Vegeta scheint seinen Gegner Magetta unter Kontrolle zu haben. Aber Magetta gibt nicht so schnell auf und schlägt mit voller Kraft zurück. Eine neue Turnierregel besagt, dass der Kampf innerhalb eines Rings ausgetragen werden muss, der noch dazu nicht übertreten werden darf. Doch als Vegeta nur noch versucht, Magettas Attacken abzuwehren, landet sein Fuß plötzlich außerhalb der Markierung. Wird Vegeta nun vom Turnier ausgeschlossen?
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG