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Dragon Ball Super

Vergesse nie deinen Saiyajin Stolz! Vegeta gegen den Saiyajin aus dem 6. Univers

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 37vom 27.05.2026
Vergesse nie deinen Saiyajin Stolz! Vegeta gegen den Saiyajin aus dem 6. Univers

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Dragon Ball Super

Folge 37: Vergesse nie deinen Saiyajin Stolz! Vegeta gegen den Saiyajin aus dem 6. Univers

23 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Vegeta hat Magetta besiegt. Als nächstes steht ihm nun das Duell mit dem jungen Saiyajin Cabba aus Universum sechs bevor. Die beiden liefern sich einen ebenbürtigen Kampf, bis Vegeta schließlich zum ultimativen Schlag ausholt und sich in einen Super Saiyajin verwandelt. Als Cabba daraufhin versucht, es ihm gleich zu tun, konfrontiert er Vegeta mit einer überraschenden Bitte ...

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