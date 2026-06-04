Gokus Qi ist außer Kontrolle! Auf Pan aufzupassen ist harte Arbeit!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 43: Gokus Qi ist außer Kontrolle! Auf Pan aufzupassen ist harte Arbeit!
23 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Goku bekommt von Meister Kaio die strikte Anweisung, sich bis auf Weiteres zu schonen. Deshalb beschließt Goku, seinen Sohn Gohan zu besuchen und auf dessen Tochter Pan aufzupassen, während Gohan arbeiten muss. Das ist genau die richtige Gelegenheit, auf die Prinz Pilaw und seine beiden treuen Diener Shu und Mai gewartet haben. Gemeinsam planen sie, Goku im Schlaf zu überfallen. Ausgerechnet Pan durchkreuzt ihren Plan und gerät dabei versehentlich selbst in die Fänge der Gang ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG