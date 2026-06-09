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Dragon Ball Super

Goku gegen Vegetas Kopie! Wer wird gewinnen?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 46vom 09.06.2026
Goku gegen Vegetas Kopie! Wer wird gewinnen?

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Dragon Ball Super

Folge 46: Goku gegen Vegetas Kopie! Wer wird gewinnen?

23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Goku liefert sich einen erbitterten Kampf mit Vegetas Doppelgänger, der sich aus dem übermenschlichen Wasser geformt hat. Während der echte Vegeta nur zusehen kann, wie Goku um sein Leben kämpft, bittet Trunks Potage um Hilfe und erfährt von ihm ein wichtiges Detail. Als Vegeta dem Tod bereits nahe ist, geht der Kampf in die letzte und alles entscheidende Runde.

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