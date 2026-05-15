Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Staune 6. Universum! Das ist Goku, der Super Saiyajin!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 33vom 15.05.2026
Staune 6. Universum! Das ist Goku, der Super Saiyajin!

Staune 6. Universum! Das ist Goku, der Super Saiyajin!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 33: Staune 6. Universum! Das ist Goku, der Super Saiyajin!

23 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Im ersten Kampf des Turniers muss Goku gegen Botamo aus dem Team des sechsten Universums antreten. Obwohl Goku all seine Kräfte mobilisiert, kann er noch nicht wieder zu alter Form auflaufen. Erstaunt muss er deshalb feststellen, dass jede einzelne seiner Attacken einfach an Botamo abprallt. Aber dann findet Goku einen Weg, wie er das Match doch noch für sich entscheiden kann ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen