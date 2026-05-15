Staune 6. Universum! Das ist Goku, der Super Saiyajin!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 33: Staune 6. Universum! Das ist Goku, der Super Saiyajin!
23 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Im ersten Kampf des Turniers muss Goku gegen Botamo aus dem Team des sechsten Universums antreten. Obwohl Goku all seine Kräfte mobilisiert, kann er noch nicht wieder zu alter Form auflaufen. Erstaunt muss er deshalb feststellen, dass jede einzelne seiner Attacken einfach an Botamo abprallt. Aber dann findet Goku einen Weg, wie er das Match doch noch für sich entscheiden kann ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG