Eine Nachricht aus der Zukunft! Goku Black greift an!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 49: Eine Nachricht aus der Zukunft! Goku Black greift an!
23 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Trunks schafft es gerade noch rechtzeitig, mit der Zeitmaschine zurück in die Gegenwart zu gelangen, wo er seinem vergangenen Selbst gegenübersteht. Obwohl Zeitreisen verboten sind, ist das für Trunks der einzige Weg, um Goku Black zu stoppen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG